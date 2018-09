Stadtteil Osterholz

Kaffee und Kuchen im Grünen

Marcus Lorenczat

Die Vögel zwitschern, von Zeit zu Zeit muht eine Kuh – eine ländliche Idylle wie aus dem Bilderbuch. An den Tischgruppen auf dem Kopfsteinpflaster hinter der alten Scheune werden leckere Backwaren und frischer Kaffee serviert – was will man mehr? Das Scheunencafé im Herzen von Osterholz ist ein Ort an dem die Gäste ihre Seele baumeln lassen können.