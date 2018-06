Start ist um 13 Uhr in Berne am Betriebshof und um 13.25 Uhr in Lemwerder am Rathaus; es werden mehrere Zustiegsmöglichkeiten angefahren. Der Fahrpreis von 28 Euro pro Person wird im Bus eingesammelt. Verbindliche Anmeldungen werden unter Telefon 0 42 21 /152 12 13 angenommen.