9. Kalenderwoche

60. Tag des Jahres

Noch 305 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Albin, David, Teresa

HISTORISCHE DATEN

2017 - Bundesinnenminister Thomas de Maizière stellt die neuen deutschen Reisepässe vor. Das Ausweisdokument soll zuverlässig vor Fälschung und Missbrauch schützen.

2015 - Die Sudetendeutsche Landsmannschaft fordert nicht länger die Rückgabe der früheren Heimat. Das hat die Bundesversammlung des Vertriebenenverbandes beschlossen.

2013 - Das Medienunternehmen Bertelsmann übernimmt das weltweit viertgrößte Musikrechteunternehmen BMG komplett. Bis dahin hielt Bertelsmann 49 Prozent.

2008 - Das Orkantief „Emma“ wütet über Europa, mindestens 15 Menschen kommen ums Leben, davon Sieben in Deutschland. In Hamburg entgeht ein Lufthansa-Airbus nur knapp einer Katastrophe, als eine Tragfläche die Landebahn berührt.

2003 - Die „Villa dei Papiri“ im süditalienischen Herkulaneum bei Neapel wird für Besucher geöffnet. Beim Vesuv-Ausbruch im Jahr 79. n. Chr. wurde die Anlage von vulkanischen Schlammmassen vollständig begraben.

1998 - In Großbritannien tritt ein absolutes Verbot des Besitzes privater Handfeuerwaffen in Kraft. Der Besitz wird künftig mit Gefängnis von bis zu zehn Jahren bestraft.

1968 - Der amerikanische Countrystar Johnny Cash („Folsom Prison Blues“) heiratet die Sängerin June Carter.

1948 - In Frankfurt am Main wird die Bank Deutscher Länder gegründet, die Vorgängerin der Deutschen Bundesbank.

1815 - Napoleon kehrt aus der Verbannung von der Insel Elba zurück.

GEBURTSTAGE

1963 - Thomas Anders (55), deutscher Popmusiker (Album „Pures Leben“), Mitglied der Popgruppe Modern Talking 1984-1987 und 1998-2003

1958 - Katerina Jacob (60), deutsche Schauspielerin („Der Bulle von Tölz“) 1958 - Nik Kershaw (60), britischer Popsänger („I Won't Let The Sun Go Down On Me“, „Wouldn't It Be Good“)

1958 - Bertrand Piccard (60), Schweizer Ballonfahrer, 1999 umrundete er zusammen mit dem britischen Co-Piloten Brian Jones als Erster nonstop in einem Ballon die Erde

1943 - Franz Hohler (75), Schweizer Kabarettist und Schriftsteller („Wie die Berge in die Schweiz kamen“)

TODESTAGE

2017 - Paula Fox, amerikanische Schriftstellerin („Was am Ende bleibt“), geb. 1923

2006 - Annette von Aretin, deutsche Fernsehansagerin, Berufe-Raterin in der Quiz-Sendung „Was bin ich?“, geb. 1920 (dpa)