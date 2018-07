Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa (dpa)

28. Kalenderwoche

193. Tag des Jahres

Noch 172 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Felix, Johannes, Sigisbert

HISTORISCHE DATEN

2017 - Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wird wegen Korruption zu neun Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Ein Berufungsgericht erhöht im Januar 2018 die Strafe auf zwölf Jahre und einen Monat. Lula tritt die Haft im April an.

2016 - China hat auf Inseln im Südchinesischen Meer keine Hoheitsansprüche, urteilt das Den Haager Schiedsgericht. China will das Gericht und das Urteil nicht anerkennen.

2008 - Unternehmer Bernard Tapie erhält 285 Millionen Euro Entschädigung von der französischen Staatsbank Crédit Lyonnais. Ein Berufungsgericht fordert das Geld 2015 zurück, und Ex-Wirtschaftsministerin Christine Lagarde, nun IWF- Chefin, wird 2016 der Fahrlässigkeit schuldig befunden.

2003 - Der 35-jährige frühere Tennisprofi Boris Becker wird als zweitjüngste Person in die „Tennis Hall of Fame“ in Newport (Rhode Island, USA) aufgenommen.

1998 - Im Endspiel der 16. Fußballweltmeisterschaft besiegt Gastgeber Frankreich in St. Denis bei Paris die Mannschaft von Brasilien mit 3:0.

1970 - Thor Heyerdahl erreicht mit seinem Papyrusboot „Ra II“ von Marokko aus die Karibik-Insel Barbados und beweist, dass auch schon frühe Gesellschaften den Atlantik überqueren konnten.

1953 - In Hamburg wird das Volksparkstadion eingeweiht. Zwischen 1998 bis 2000 wird unter anderem das Spielfeld um 90 Grad gedreht und es erhält seine heutige Gestalt.

1943 - In Krasnogorsk bei Moskau gründen deutsche Exilkommunisten und Wehrmachtsangehörige das „Nationalkomitee Freies Deutschland“, das zum Widerstand gegen das NS-Regime aufruft.

1913 - Nach kaum fünf Jahren Bauzeit wird im Sauerland die Möhnetalsperre eingeweiht, zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung die größte Stauanlage Europas.

GEBURTSTAGE

1988 - Inbee Park (30), südkoreanische Golfspielerin, Olympiasiegerin 2016, bisher 19 LPGA-Tour-Titel

1978 - Michelle Rodriguez (40), amerikanische Schauspielerin („Avatar - Aufbruch nach Pandora“)

1973 - Christian Vieri (45), italienischer Fußballspieler, vielfacher Titelgewinner, 1999 Fußballer des Jahres

1948 - Elias Khoury (70), libanesischer Schriftsteller („Das Tor zur Sonne“)

1868 - Stefan George, deutscher Dichter („Der siebente Ring“), gest. 1933

TODESTAGE

2003 - Benny Carter, amerikanischer Jazzmusiker („Blues in My Heart“), Nationale Kunstmedaille der USA 2000, geb. 1907

1988 - Michael Jary, deutscher Schlagerkomponist („Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh'n“), geb. 1906 (dpa)