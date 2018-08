Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa (dpa)

34. Kalenderwoche

234. Tag des Jahres

Noch 131 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Sigfrid

HISTORISCHE DATEN

2017 - Der russische Theaterregisseur Kirill Serebrennikow wird in Moskau festgenommen, tags darauf verhängt ein Haftrichter Hausarrest gegen ihn. Dem Leiter des Moskauer Gogol-Theaters wird Unterschlagung von Fördergeldern vorgeworfen.

2016 - Der Dschihadist Al Faqi al Mahdi muss sich vor dem Weltstrafgericht in Den Haag wegen der Zerstörung der zum Unesco-Weltkulturerbe zählenden mittelalterlichen Bauwerke in der malischen Stadt Timbuktu verantworten. Am 27. September wird er zu neun Jahren Haft verurteilt.

2013 - Der erste Untersuchungsausschuss des Bundestages zur NSU- Mordserie legt in Berlin seinen Abschlussbericht vor. Darin werden den Sicherheitsbehörden schwere Versäumnisse bei den Ermittlungen gegen die rechtsextreme Terrorzelle vorgeworfen.

2008 - Die USA und der Irak einigen sich auf einen Abzug der US- Truppen bis Ende 2011.

2003 - Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und die Deutsche Ausgleichsbank (DtA) fusionieren zur KfW Bankengruppe. Die bisherigen Förderprogramme für den Mittelstand werden künftig unter der Marke „KfW Mittelstandsbank“ angeboten.

1986 - Beim Austritt von giftigen vulkanischen Gasen aus dem Nyos- Kratersee in Kamerun kommen mehr als 1700 Menschen ums Leben.

1973 - ZDF-Korrespondent Peter Scholl-Latour wird mit vier weiteren Journalisten nördlich von Saigon von den Vietcong gefangen genommen. Nach einer Woche kommt er wieder frei.

1913 - Der Film „Der Student von Prag“, ein Vorläufer des deutschen Stummfilm-Expressionismus mit Paul Wegener in der Titelrolle des Studenten Balduin, wird in Berlin uraufgeführt.

1864 - Zwölf Staaten unterzeichnen die erste Genfer Konvention, die die Aufnahme und Pflege von verwundeten Soldaten in einem Krieg regelt.

GEBURTSTAGE

1964 - Mats Wilander (54), schwedischer Tennisspieler

1963 - Tori Amos (55), amerikanische Sängerin, Komponistin und Pianistin („Silent All These Years“)

1959 - Deborah Sasson (59), amerikanische Opernsängerin (Sopran)

1928 - Karlheinz Stockhausen, deutscher Komponist („Gesang der Jünglinge“), gest. 2007

1908 - Henri Cartier-Bresson, französischer Fotograf und Journalist, 1947 Mitbegründer der Fotoagentur Magnum, gest. 2004

TODESTAGE

1993 - Ludovica Hainisch-Marchet, österreichische Pädagogin und Frauenrechtlerin, geb. 1901

1978 - Jomo Kenyatta, kenianischer Politiker, wurde 1963 mit der Unabhängigkeit erster Ministerpräsident Kenias, geb. 1891 (dpa)