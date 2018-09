Zum ersten Mal bietet die Kunstschule des Kunstvereins Achim einen Workshop „Kalligrafie“ mit dem Dozenten Günter Lange an. Günter Lange beschäftigt sich schon seit mehr als 50 Jahren aktiv mit den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der Kalligrafie und freut sich sehr darauf, den Teilnehmern diese Wort-Bild-Kunst näher zu bringen. In dem Workshop soll zuerst die eigene Handschrift bewusst wahrgenommen werden, um ihren Wert wieder zu entdecken und mutig gestaltend damit zu experimentieren.

Der Workshop findet am Sonnabend, 22. September, in der Kunstschule, Mittelweg 19, in Achim-Baden statt. Er beginnt um 10 Uhr und endet um 16.30 Uhr. Mitzubringen sind ein Lieblingsschreibwerkzeug, Arbeitskleidung, Schreibfedern, Federhalter, Lineal (mindestens 30 Zentimeter lang) und Tinten oder Tuschen, sofern vorhanden. Weiteres Material wird besorgt, die Kosten von 15 bis 20 Euro werden direkt im Kurs eingesammelt. Der Workshop kostet pro Person 55 Euro.

Anmeldung online auf www.kunstverein-achim.de. Weitere Informationen bei Ina Rowohlt, Telefon 042 02 / 988 47 84 (werktags ab 8 Uhr).