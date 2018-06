Das Ottersberger Kammerorchester präsentiert bei drei Sommerkonzerten Musik in vielfältiger Form: Ouvertüre – Sinfonie – Suite – Liederzyklus. Das Konzert wird jeweils mit der Ouvertüre zu „Die Zwillingsbrüder“ D 647 von Franz Schubert fröhlich eröffnet. Es folgt die Jenaer Sinfonie C-Dur von Friedrich Witt, einem Zeitgenossen von Ludwig van Beethoven, dem dieses Werk lange Zeit zugeordnet wurde. Die Streicher spielen die St. Paul’s Suite des englischen Komponisten Gustav Holst, das Orchester in Tutti-Besetzung lässt die Karneval-Suite im alten Stil von Emil von Reznicek erklingen. Abschluss und Höhepunkt des Konzertabends ist jeweils der Liederzyklus „Sea Pictures“ Op. 37 von Edward Elgar, der von der Bremer Sopranistin Hanna Thyssen interpretiert wird.

Die Konzerte finden am Sonnabend, 16. Juni, in der Corpus-Christi-Kirche in Rotenburg/Wümme, am Freitag, 22. Juni, in der Erlöserkirche in Bremen und am Sonnabend, 23. Juni, in der Liebfrauenkirche in Fischerhude statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.