Zum näher rückenden Saisonende lädt der Achimer Golfclub alljährlich seine Mitglieder zu unterschiedlichen Turnieren um die Clubmeisterschaften ein. Den Anfang machten jetzt die Teams, die um den Titel der sogenannten Vierer-Clubmeisterschaft spielten. Die Einzelwettbewerbe auf dem 9-Loch und dem 18-Loch-Platz in den verschiedenen Altersklassen folgen in den kommenden Wochen. Bis zum letzten Loch kämpften 30 Teams aus je zwei Spielern um die besten Platzierungen. Den dritten Platz konnten sich nach hartem Kampf Sven Kabert und Thomas Schmidt mit insgesamt 160 Schlägen sichern. Im Kampf um den Titel lieferten sich zwei Teams das gesamte Wochenende einen packenden Fight. Marion Brödys und Christian Bruhn lagen nach dem ersten Tag einen Schlag vor Ralph Kamberg und Christoph Gaszczyk. „Der zweite Tag war dann an Spannung kaum zu überbieten“, berichtet Clubmanager Thomas Schmidt. Bis zu Loch 18 lagen die Teams dicht zusammen. Mit einem Schlag Vorsprung sicherten sich jedoch am Ende Marion Brödys und Christian Bruhn mit 152 Schlägen den Titel der Vierer-Clubmeister 2018.