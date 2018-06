Die Majestäten von 2017 um Damenkönig Carina Vosteen (4. v. l.) und König Jürgen Braue (3. v. r.) werden beim großen Fest Anfang Juli abgelöst. (SV Hoyerswege)

Am Sonnabend, 7. Juli, geht es gleich richtig los. Um 14 Uhr sammeln sich alle Vereinsak­tiven, um die noch amtierenden Majestäten aus dem Jahr 2017 nebst ­ihren Adjudanten zu em­pfangen und dann zum großen Fest­umzug zu starten.

Auch die fleißigen Adjutanten der Majestäten finden beim Schützenfest ­würdige Nachfolger. (SV Hoyerswege)

Die Schützen treffen sich dazu auf dem Parkplatz vor dem ­Restaurant Mongolei und wandern dann entlang der Wildeshauser Landstraße in Richtung Delmenhorst, bevor die große Gruppe in die Hoyersweger Straße einbiegt. Von dort geht es weiter über die Schützenstraße, wo auf dem Hof Vosteen eine Pause eingelegt wird. Anschließend gehen die Grünröcke entlang der Straßen Hinter den

Höfen und Holzkamper Damm zum Ehrenmal und schließlich zurück zum Festplatz.

Um 16 Uhr starten dann die Wettbewerbe an allen Schießständen. Die Hoyersweger Schützen kämpfen dabei unter anderem um die Königswürde.

Außerdem lockt ein leckeres Kuchenbüfett im Festzelt und natürlich ist der Festplatz ge­öffnet. Er hat Buden aller Art und eine Hüpfburg für junge Be­sucher zu bieten. Ab 20 Uhr kann das Tanzbein geschwungen werden. Ein DJ sorgt mit Musik vom Plattenteller für jede Menge Stimmung. Der Eintritt zu der Party ist frei.

Am Sonntag, 8. Juli, geht das bunte Programm weiter. Ab

15 Uhr treten die Schützen ­erneut zu sportlichen Wettkämpfen an allen Schießständen an. Außerdem wartet eine reichhaltige Kuchentafel im Festzelt. Am Abend wird es dann spannend, denn um 19.30 Uhr erfolgt die Bekanntgabe des neuen Königshauses und der Sieger aus dem Pokalschießen.

„Wir möchten ein Fest feiern in dörflicher Gemeinschaft mit unserer Dorfbevölkerung, den befreundeten Vereinen und mit allen großen und kleinen ­Gästen. Der Schützenverein Hoyers­wege freut sich auf ein Wiedersehen“, sagt die Vereinsvor­sitzende.