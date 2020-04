Das iPhone SE wird ab 24. April in den Farben Schwarz, Weiß und Rot zu einem Einstiegspreis von 479 Euro verfügbar sein. (Apple)

Das aktuelle iPhone 11 ist offiziell ab 799 Euro zu haben, für das iPhone 11 Pro muss noch tiefer in die Tasche gegriffen werden: Die Preise beginnen bei 1.149 Euro und enden mit größtmöglichem Speicher bei 1.649 Euro. Für ein Bruchteil dessen bringt Apple inmitten der Corona-Krise nun ein neues iPhone-Modell auf den Markt, das über denselben leistungsstarken A13-Bionic-Chip wie die Top-Geräte verfügt: das SE. Abstriche müssen an anderer Stelle gemacht werden.

Bereits vor vier Jahren gab's die Kombination aus kompaktem Design und aktueller Technik schon einmal - und sie erwies sich als veritabler Bestseller. „Das neue iPhone SE der zweiten Generation baut auf dieser großartigen Idee auf und verbessert sie in jeder Hinsicht“, sagt Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing bei Apple.

Im Inneren des iPhone SE steckt derselbe leistungsfähige A13-Bionic-Chip wie in den Topmodellen 11 und 11 Pro. (Apple)

Moderne Technik zum moderatoren Preis

Mit seinem wasserdichten Aluminium-Glas-Gehäuse (IP67), der Home-Taste als Fingerabdruck-Scanner und seinem 4,7 Zoll großem Display mit dickem Rahmen ähnelt das SE frappierend dem zweieinhalb Jahre alten iPhone 8, das nun folgerichtig aus dem Sortiment gestrichen wird.

Nur eine Kamera und der Fingerabdruckssensor anstelle der Gesichtserkennung: Irgendwo musste Apple Abstriche machen. (Apple)

Doch die Technik im Inneren des SE ist auf dem aktuellsten Stand - und noch wichtiger: zukunftssicher. Der A13-Bionic-Prozessor dürfte mächtig genug sein, um mit den iOS-Updates der nächsten Jahre zurechtzukommen - keine Selbstverständlichkeit im mittleren Preissegment. Trotz der enormen Leistung soll die Batterielaufzeit identisch sein mit der des iPhone 8, verspricht Apple vollmundig - ebenso wie „das beste Ein-Kamera-System, das es je in einem iPhone gab“.

Die einzelne Knipse auf der Rückseite - zum Vergleich: das iPhone 11 besitzt zwei, das iPhone 11 Pro sogar drei Kameras - löst mit 12 Megapixel auf und hat eine f/1,8 Blende. Dank der besseren Elektronik sind dennoch Porträtmodus, Tiefenschärfe-Anpassung und 4K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde möglich. Auf den speziellen Nachtmodus des iPhone 11 und iPhone 11 Pro muss allerdings verzichtet werden. Eine der wenigen Einschränkungen, die SE-Käufer hinnehmen müssen - zusammen mit dem vergleichsweise niedrig auflösenden Retina HD-Display (1334 x 750 Pixel), das immerhin die Standards Dolby Vision und HDR10 unterstützt.

Das Display löst verhältnismäßig niedrig aus, unterstützt dafür aber die Standards Dolby Vision und HDR10. (Apple)

Wer sich für das rote Design entscheidet, tut Gutes: Ein Teil des Erlöses geht direkt an den neu eingerichteten Global Fund zur Bekämpfung von COVID-19, der Länder mit Bedarf an persönlicher Schutzausrüstung, diagnostischer Behandlung, Laborausrüstung, Kommunikation für die öffentliche Sicherheit, Unterstützung der Versorgungskette und mehr unterstützt. Darüber hinaus werden HIV/AIDS-Programme unterstützt, mit denen Test-, Beratungs-, Behandlungs- und Präventionsprogramme mit einem besonderen Fokus auf die Eliminierung der Übertragung des Virus von Müttern auf ihre Babys durchgeführt werden, so Apple.