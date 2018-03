Fotofact

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kanadas Damen holen Gold und Silber im Skicross

Kanada hat im Skicross-Finale der Frauen erneut Gold und Silber gewonnen. Kelsey Serwa holte vier Jahre nach Rang zwei in Sotschi den Olympiasieg in Pyeongchang. Rang zwei ging an Brittany Phelan. Bronze sicherte sich Fanny Smith aus der Schweiz.