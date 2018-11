Drei Tage später ging es nach Paris – die erste Station von vielen. Insgesamt dauerte die Reise ein ganzes Jahr und umfasste 15 Länder auf drei Kontinenten. 2010 erschien sein Debütalbum „Every Day And All At Once“, das zweite Werk, „Foxtrot“, veröffentlichte er drei Jahre später.

Derzeit bereiten Sloan Yip und sein Folk-Rock-Sextett die Veröffentlichung des dritten Albums „Post Meridiem“ vor. Um dieses einmal live zu testen, reist Sloan Yip durch Nordwesteuropa. Begleitet wird er dabei von der Geigerin und Bandkollegin Devon Kroeger. Hierzulande ist er im Rahmen der Reihe „Songs & Whispers“ zu Gast.

In Bremen tritt Jasper Sloan Yip in der Tanzschule Cordero Lopez (21. Mai, 16 Uhr), im Vincent’s (22. Mai, 20 Uhr), in der Heldenbar (23. Mai, 21 Uhr) und in Arinas Café

(24. Mai, 19 Uhr) auf. Infos und Termine gibt es unter www.songsandwhispers.com.