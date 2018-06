Die Spieler von England freuen sich über das Tor zum 1:0 ihres Teamkollegen Harry Kane. Foto: Sergi Grits/AP (dpa)

Englands Erlöser Harry Kane ballte energisch die Fäuste und klatschte seine Teamkollegen auf dem Rasen ab. Mit seinem ersten WM-Doppelpack bewahrte der Kapitän sein Team vor einem peinlichen Fehlstart in die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.

Der Angreifer von Tottenham Hotspur rettete den Briten gegen tapfere Tunesier mit seinem späten Treffer (90.+1) ein mühsam herausgespieltes 2:1 (1:1) nach vielen fahrlässig vergebenen Chancen. Es ist der erste Endrundensieg der Three Lions seit acht Jahren.

Harry Kane (vorn) feiert seinen späten Treffer zum 2:1-Sieg für England gegen Tunesien. Foto: Andreas Gebert (dpa)

„Gott sei Dank hat es einen guten Abschluss gefunden. Wir sind froh über den Dreier und haben bekommen, was wir verdient haben“, sagte Kane in der ARD. Der Spurs-Stürmer hatte die Engländer auch früh in Führung geschossen (11.). Doch Ferjani Sassi sorgte in Wolgograd vor 41.064 Zuschauern mit einem höchst schmeichelhaften Elfmeter (35.) für Zittern bei den Briten bis kurz vor dem Abpfiff.

„Am Ende ist es leider ein negatives Ergebnis für uns“, sagte Tunesiens Kapitän Wahbi Khazri. Die Gruppe G führt Belgien nach dem 3:0 gegen Panama nun vor England (beide 3 Punkte) und den sieglosen Teams aus Tunesien und Panama an. „Wir haben gut angefangen, die zweite Halbzeit war schwierig, da haben beide Teams miteinander gerungen“, analysierte Kane. Tatsächlich starteten die Engländer in ihren roten Trikots, die an die Shirts der Weltmeister von 1966 um Sir Geoff Hurst erinnern sollten, fulminant. Jesse Lingard, Jordan Henderson und Raheem Sterling tauchten innerhalb der ersten fünf Minuten gefährlich vor dem Tor der Tunesier auf.

Englands Harry Kane (l) kommt vor dem Tunesier Ellyes Skhiri zum Kopfball. Foto: Andreas Gebert (dpa)

Den Platz zwischen den Pfosten musste dann jedoch schon nach einer knappen Viertelstunde Mouez Hassen räumen. Unter Tränen verließ der an der Schulter verletzte Schlussmann den Rasen und wurde durch Farouk Ben Mustapha ersetzt. Beim Gegentreffer zuvor war Hassen machtlos. Einen Kopfball von John Stones wehrte er noch reaktionsschnell ab, den Abstauber von Kane konnte er nicht halten.

„Hoffentlich erziele ich auch einen Hattrick und ziehe mit ihm gleich“, hatte Kane tags zuvor über Portugals Stürmerstar Cristiano Ronaldo gescherzt, der beim 3:3 gegen Spanien alle drei Treffer des Europameisters erzielt hatte. Doch statt schnell das zweite Tor nachzulegen, mussten die Engländer den Gegentreffer hinnehmen.

Harry Kane (r) trifft zum 1:0 für England in das Tor von Keeper Mouez Hassen (l). Foto: Frank Augstein/AP (dpa)

Die Nordafrikaner legten ihre anfängliche Nervosität und Fahrigkeit langsam ein wenig ab, die Abwehr wirkte aber dennoch weiter konfus. Die Three Lions gingen deutlich handlungsschneller ihrem Job nach und hätten früher höher führen müssen. Dann aber zeigte der kolumbianische Schiedsrichter Wilmar Roldan zum Entsetzen der Engländer auf den Elfmeterpunkt. Nach einer Flanke von der rechten Seite ging Fakhreddine Ben Youssef nach einer Berührung von Kyle Walker im Luftduell zu Boden. Roland pfiff, zeigte Walker Gelb - und Sassi verwandelte den Strafstoß souverän zum 1:1 und zum ersten Tor einer afrikanischen Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft.

Das gefährlichere Team blieb jedoch auch im Anschluss England. Syam Ben Youssef köpfte an die Latte des eigenen Tores (39.), Stones traf den Ball nicht, Lingard scheiterte am Außenpfosten (44.). Auch nach dem Seitenwechsel und einer Bilanz von 12:4 Torschüssen in den ersten 45 Minuten drängten die Three Lions auf den zweiten Treffer, fanden aber zu selten den Weg in den Strafraum des Afrikameisters von 2004.

Der tunesische Torwart Mouez Hassen (M) hat sich bei einer Parade verletzt und muss bereits nach der ersten Viertelstunde ausgewechselt werden. Foto: Rebecca Blackwell/AP (dpa)

Englands Trainer Gareth Southgate brachte in Marcus Rashford einen neuen Stürmer, kurz darauf ging ein Freistoß von Kieran Trippier knapp vorbei (69.). Die Tunesier beschränkten sich auf die Defensivarbeit und überquerten die Mittellinie nur noch sporadisch. Kreative Lösungen fielen den Engländern aber viel zu selten ein. Auch Ashley Youngs Freistoß verfehlte sein Ziel (79.). Dann aber schlug Kane in der Nachspielzeit doch noch mit einem Kopfball zu. (dpa)