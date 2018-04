Die Kirche bei Neuenhuntorf, in der Graf Anton Günther das Fräulein von Ungnad ehelichte.

Größere Seeschiffe konnten nur noch bis Brake gelangen. Dort musste die Ware auf kleinere Weserkähne, Flachbodenschiffe mit Besansegeln, umgeladen werden, um sie nach Vegesack oder Bremen zu transportieren. Es fehlte nicht an Angeboten, die Fahrrinne zu vertiefen. Der französische Architekt Peltier etwa erbot sich, mit „göttlichem Beystand und eigenem Bagger die Weser von Vegesack bis Bremen schiffbar zu machen“. Es blieb einer der zahllosen Versuche.

Das flache Fahrwasser war das eine Problem. Eine andere wesentliche Einschränkung erfuhr der Warenverkehr auf dem Fluss durch den Oldenburger Zoll bei Elsfleth. Bereits 1562 erklärte Graf Anton I. von Oldenburg, „dass ein Wasser, die Wieser genannt, durch meine Grafschaft geht und mir zugehörig und unterworfen sey“.

Graf Anton Günther I. von Oldenburg

Der Graf forderte ein Zollprivileg – das aber abgelehnt wurde. Auch das zweite Ersuchen fand nicht die Zustimmung der Kurfürsten. Nach der Wahl Ferdinands II. zum Kaiser berieten die Kurfürsten auf Antrag von Graf Anton Günther, dem Enkel des Grafen Anton I., erneut über den Oldenburger Zoll. Da der Graf von Oldenburg „gar stark mit der guldenen buchsen geschossen“ und dabei den Mainzer Kurfürsten und Kanzler im Visier hatte, beschaffte dieser schließlich eine Mehrheit für die Zollhoheit des Oldenburgers. Der durfte danach je Last (1,4 BT) einen Gulden Zoll einnehmen.

Das war nun durchaus kein Kleingeld. Waren es zunächst jährlich 80 000 bis 100 000 Gulden, so konnte bei zunehmender Warenmenge bald etwa ein Fünftel der gesamten Oldenburger Staatsausgaben durch den Elsflether Zoll gedeckt werden.

Das Zollprivileg aus dem Jahr 1651. Bremen kämpfte lange gegen den Weserzoll.

Bremen schickte dann kanonenbewehrte Kriegsschiffe nach Brake und schoss den Schiffern die Segel entzwei. Über die Hansestadt wurde dafür die Reichacht verhängt. Bremen wandte sich daraufhin mit einer gut fundierten Anklage an den Reichshofrath, und man schickte die Kurfürsten von Köln und Sachsen nach Oldenburg, um den Sachstand zu prüfen. Graf Anton Günther seinerseits reiste nach Wien – wahrscheinlich wieder mit gut gefüllten „guldenen buchsen“. Denn die Zollerhebung wurde ihm weiterhin gestattet. Ferdinand II. stellt Anton Günther ein Zollprivileg aus, das für ihn sowie seine leiblichen Nachkommen und Erben gelten sollte. Doch da lag für den Grafen ein Schwachpunkt: Seine Ehe war kinderlos. Es soll aber, weiß der Volksmund, zwischen der Patin der Herzoginmutter, einer Freifrau von Ungnad, und dem jungen Thronanwärter ein Eheversprechen bestanden haben, das angeblich mit Blut besiegelt war. Die Staatsminister vernichteten den Vertrag und verboten aus Gründen der Staatsräson diese Verbindung. Folgt man der Fama und dem, was damals in den Spinnstuben erzählt wurde, vermischen sich Wirklichkeit und Märchenhaftes zu einem geheimnisvollen Unternehmen. Eine kleine Hofgesellschaft mit dem Grafen, dem Fräulein von Ungnad und einigen wenigen Eingeweihten unternahm auf der zugefrorenen Hunte eine Schlittschuhpartie. Bei Neuenhuntorf entfernten sich der Graf, das Fräulein und einige Bedienstete von der Gesellschaft. Am Deich wartete ein Einheimischer und führte die seltsame Gruppe zur nahen St. Marienkirche. Dort wartete schon der Prediger, um das Paar zur linken Hand zu trauen. Die Brautleute schienen ruhig und gefasst. Der Pfarrer aber zitterte bei der kurzen liturgischen Handlung. Als er die Ringe übergeben wollte, fiel einer aus seiner zittrigen Hand zu Boden. In der nur von Kerzenlicht erleuchteten Kirche rollte er davon und war nicht wieder aufzufinden. Der Graf mahnte zur Eile, um bei der Gesellschaft kein Aufsehen zu erregen. Sein später geborener Sohn wurde zwar zum Grafen von Aldenburg erhoben – war aber nicht erbberechtigt, was ihn natürlich auch vom Weserzoll ausschloss.

Im Regensburger Vergleich von 1653 erkannte Bremen den Oldenburger Weserzoll schließlich an. Erst 1802 wurde vom Reichstag dessen Aufhebung beschlossen. Der damalige Oldenburger Herzog Peter Friedrich Ludwig wehrte sich jedoch noch lange gegen den Verzicht. Schließlich hatte er der Oldenburger Cammerkasse 1801 noch 135 000 Taler an Zolleinkünften gebracht. Der Herzog wurde schließlich zur Kompensation mit den Ämtern Wildeshausen, Vechta und Cloppenburg abgefunden. Nach langen, zähen Verhandlungen endete der Zoll tatsächlich erst 17 Jahre später und brachte den Oldenburgern noch bis 1820 Gewinne ein.

