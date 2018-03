Alte und müffelnde Schulklos sind an mehreren Bremer Schulen ein Problem. (dpa)

Zum Teil unbenutzbare Schultoiletten sorgen auf der jüngsten Sitzung des Bildungsausschusses des Beirates Östliche Vorstadt für Kritik. Die Stadtteilpolitiker hatten junge Repräsentanten der Oberschule an der Schaumburger Straße, der Gesamtschule Mitte und des Gymnasiums an der Hamburger Straße eingeladen. Die Schüler der Oberschule an der Schaumburger Straße monierten den katastrophalen Zustand der Toiletten an ihrer Schule.

Der Missstand sei bereits seit Jahren bekannt, es geschehe aber nichts, betonten die Schülerinnen und Schüler. Erschwerend komme hinzu, dass sich das Toilettenhaus als Anbau am alten Schulgebäude in unmittelbarer Nähe zur Mensa befinde. Momentan werde die Mensa der Oberschule an der Schaumburger Straße allerdings nicht bewirtschaftet, weil es sich um keine Ganztagsschule handelt. Der Neubau habe dagegen zu wenige Toiletten, die zudem nur für einen Teil der Schülerschaft zugänglich seien. Dieter Mützelburg, für die Grünen als sachkundiger Bürger im Bildungsausschuss, drängte darauf, mit einem Beirats-Beschluss sowohl die Finanz- als auch die Bildungssenatorin in die Pflicht zu nehmen: "Wir müssen uns darum kümmern", forderte er.

Peter Schulz, Sprecher von Immobilien Bremen, räumte auf Nachfrage ein, dass bereits eine lange, ressortinterne Liste sanierungsbedürftiger Toiletten vorliege, die in enger Abstimmung mit dem beteiligten Bildungsressort und gemäß den knappen finanziellen Kapazitäten peu à peu abgearbeitet werden soll. "Wir wissen, dass die Situation alles andere als optimal ist", räumte er ein. Bis jetzt sei allerdings noch kein konkretes Projekt geplant.

Die sachkundige Bürgerin Christa Sanders-Terhorst, die für die FDP im Bildungsausschuss sitzt, betonte, dass auch andere Schulen mit dem Toilettenproblem zu kämpfen haben. Der Beirat Östliche Vorstadt sieht vordergründig an der Oberschule an der Schaumburger Straße dringenden Handlungsbedarf und fordert, dass das Toilettenproblem bis Anfang des neuen Schuljahres gelöst werden soll. Denkbar sei auch, das Hygiene-Institut einzuschalten, so Birgit Menz, die für die Linke als sachkundige Bürgerin im Bildungsausschuss sitzt. Ihr Fazit: "Wer nicht einmal zur Toilette gehen kann, der kann auch nicht richtig lernen."