Spaß an Karate: Bernd Milner (links) und Andreas Seiler.

Dan) in Brake. In der ersten Trainingseinheit bei Bernd Milner wurde die Kata Kanku Sho in verschiedenen Formen trainiert. Außerdem erklärte Bernd Milner die korrekte Ausführung, die Hintergrundinformationen und die genauen Details.

In der folgenden Trainingseinheit bei Tim Milner wurde das Ausweichen (Gleitschritt) beim Kumite (Partnerkampf) in verschiedenen Formen und Beispielen trainiert.

In der abschließenden dritte Trainingseinheit bei Bernd Milner wurde das Bunkai (verschiedene Formen der Anwendungen) für die Kata Kanku Sho trainiert. Andreas Seiler konnte einiges aus dem Lehrgang mitnehmen und wird es in sein Training bei der SAV einbauen.