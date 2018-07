Mächtig stolz: die erfolgreichen Nachwuchs-Karateka nach ihren Gürtelprüfungen.

Dort trifft man sich mit diversen Karatevereinen aus Niedersachsen in einem Zeltdorf, um gemeinsam zu trainieren, aber natürlich auch um viel Spaß zu haben. Schnell stellte sich dort ein Gemeinschaftsgefühl ein.

Die erste Trainingseinheit fand noch am Anreisetag statt, zu der sich eine große Gruppe im Alter von acht bis 50 Jahren mit allen vorhandenen Farben des Karatesports einfand. Keine leichte Aufgabe für Initiator und Trainer Ali Nesper vom KC Cuxhaven, der jedoch das Training so gestaltete, dass jeder auf seine Kosten kam. Zur Belohnung gab es eine Nachtwanderung bei Krötenmusik und mit Fledermausbegleitung, bevor es Stockbrot am Lagerfeuer gab. Danach waren alle auch ziemlich müde und die Kinder schnell in ihren Schlafsäcken verschwunden.

Sommercamp bedeutet auch, dass draußen auf der grünen Wiese trainiert wird.

Am nächsten Morgen gab es prasselnden Regen zum Wachwerden, der aber glücklicherweise nur bis zum ersten Training am Vormittag andauerte. Nach dem gemeinsamen Mittagessen gab es die Qual der Wahl unter den angebotenen Aktivitäten. So wurden der Badesee ausgiebig genutzt, die Minigolfbahn ausprobiert, der Baseballschläger ausgepackt oder die Ponys gestriegelt und geritten.

Zum Grillen am Abend trafen sich dann alle wieder und konnten viel erzählen, bevor die Kinderdisco ihre Türen öffnete. Zu toller Musik waren alle eifrig dabei, um die mit Betreuer und Abteilungsleiter Tobias Elfert geübten Tanzschritte in die Tat umzusetzen.

Am Sonntagmorgen gab es für die frühen Vögel bereits vor dem Frühstück um 7 Uhr ein Kata-Training mit Holger Brink im Grünen, das erfreulicherweise ziemlich gut besucht war. Dann mussten schon wieder die Koffer gepackt und die Zelte gereinigt werden. Nach dieser Pflichtübung blieb noch Zeit für einen Spaziergang an den Deich, um die in der Elbmündung fahrenden Containerschiffe zu bestaunen. Bei der Abreise waren sich alle Kinder einig, dass sie auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sind.

Einige Tage zuvor hatten bei den Karateka des TSV Achim Gürtelprüfungen auf dem Terminplan gestanden. Alle Kandidaten hatten sich gewissenhaft vorbereitet und waren bestens in Form. So gab es keinen Anlass, nervös in die Leistungsüberprüfung zu gehen. Prüferin Rita Seebaldt (B-Lizenz-Inhaberin) konnte jedem Teilnehmer eine Urkunde des Deutschen Karate Verbandes überreichen, der mit knapp 100 000 Mitgliedern der größte Zusammenschluss deutscher Karateka ist.

Für Heike Boehnke, Karina Kalmbach, Heike Volknandt und Mohammad Hussein war es die erste Karateprüfung. Entsprechend der Vorgaben des Karate-Verbands überprüfte Rita Seebaldt grundlegende Kampftechniken (Angriffe, Abwehrbewegungen), eine Kampfchoreografie sowie einfache Angriffsübungen mit einem Partner – der weiße Gürtel (9. Kyu) war die Belohnung für die Teilnehmer. Den gelben Gürtel (8. Kyu) umbinden dürfen sich ab sofort Sophia Volknandt und Rivan Hussein, den Gürtel in orange (7. Kyu) Siegfried Schüssler, Frank Bernhardt, Anna Lust und Riwan Hussein.

Bereits in der sogenannten Mittelstufe angekommen sind Bao Vy Le und Finja Dahle, die souverän die Anforderungen zum Grüngurt meisterten (6. Kyu). Ihren Violettgurt verdienten sich Jörg Reimann, Tom Hollinger und Jan Ullenboom (5. Kyu). Stolz waren die anwesenden Übungsleiter über das hohe Niveau, das bei den Prüfungen im Braungurtbereich gezeigt wurde. Finja König bekam den ersten von drei möglichen braunen Gürteln verliehen (3. Kyu). Noch einen Rang weiter und neuer Träger des zweiten braunen Gürtels (2. Kyu) ist Fabian Zillmann. Nur eine Stufe vom schwarzen Gürtel entfernt ist Manh Le, der mit einer herausragenden Leistung zum dritten braunen Gürtel bestand (1. Kyu).

„Bis zum offiziellen Meistergrad wird er wegen der Altersbeschränkung aber noch länger warten müssen, hat aber die Möglichkeit, in ein, zwei Jahren den Junior-Dan abzulegen, der technisch dem Meistergrad für Erwachsene entspricht“, erklärt sein Trainer Markus Wilks (4. Dan). Informationen zum Karate beim TSV Achim gibt es im Internet unter www.tsv-achim-karate.de oder auf der Facebook-Seite des Vereins.