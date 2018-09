Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Karate-Tag in Dörverden

FR

Am 15. September fand in Dörverden in der Wesersporthalle in vier Hallen der achte KVN-Tag des Karate Verband Niedersachsen statt. Die SAV-Karatekas Stefan Kosog und Peter Casper-Eylmann nahmen dieses Angebot an und fuhren zu dieser Veranstaltung.