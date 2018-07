Die Überraschung ist Rüdiger Klinge gelungen: Während des Stammtischs der Kirchlintler Bürgerbusfahrer ehrte der Vorsitzende des Vereins den Fahrer Karl-Heinz Stanke (Foto, vorne links) als Sommermeister. "Im ersten Halbjahr 2018 hast du 30 Mal den Bürgerbus gefahren und bist damit unser erster Sommermeister“, sagte Klinge zu dem völlig überraschten Stanke, der erst seit 2017 im Bürgerbusverein ist und fährt. Auf den zweiten Platz der Wertung kam Fahrdienstleiter Heinz Hibbeler (vorne rechts).

Beim gut besuchten Stammtisch ging es unter anderem um organisatorische Themen und Werbung. Über eine ideelle Unterstützung würden sich die Bürgerbusfahrer freuen, würde es doch ihr ehrenamtliches Engagement honorieren, war Konsens. In jedem Jahr fallen immer wieder hohe Reparaturkosten an, die aus dem Budget des Vereins beglichen werden müssen. Dazu kommen die nicht unerheblichen Kosten fürs Tanken. Weitere Informationen gibt es telefonisch bei Rüdiger Klinge (0 42 36 / 230) und dem zweiten Vorsitzenden Peter Ziehm (0 42 07 / 668 49 96). Als Nächstes wollen die Fahrer ihren Bürgerbus in weiteren Ortschaften der Lintler Geest präsentieren.