Michael Caine spricht laut "Rolling Stone" offen darüber, dass ihm früher von homosexuellen Rollen abgeraten wurde. (Anthony Harvey/Getty Images)

„Die Leute haben gewarnt, es könnte ein Karriere-Killer sein, und: Was würden die Mädchen sagen?“ In einem Interview mit dem Musikmagazin „Rolling Stone“ eröffnete Sir Michael Caine, dass er einst davor gewarnt wurde, homosexuellen Rollen anzunehmen. Der Oscarpreisträger spielte in 1978 in „Das verrückte California-Hotel“ und 1982 in „Das Mörderspiel“ jeweils einen homosexuellen Charakter.

„Einige Leute haben gesagt: 'Willst du das wirklich machen, Michael? Die Leute werden denken, dass du schwul bist.'“ Er habe darauf geantwortet, dass das nicht passieren würde, denn „die Leute wissen, dass ich ein Schauspieler bin“, erzählt der heute 85-Jährige im Interview. Viele seiner Freunde damals seien homosexuell gewesen, und er habe sie studiert, sich die Bewegungen und die Art zu sprechen angeschaut. „Ich wusste also genau, was ich tue.“

Michael Caine (mit Ehefrau Shakira) erklärt: "Ich hatte noch nie einen Mann auf die Lippen geküsst." Doch das wurde für den Film "Das Mörderspiel" von ihm erwartet. (Stuart C. Wilson/Getty Images)

Doch zu seiner Rolle in „Das Mörderspiel“ gehörte noch mehr: „Ich hatte noch nie einen Mann auf die Lippen geküsst“, plaudert er weiter. Um auch diese Hürde zu bewältigen, trank er zusammen mit seinem Kollegen Christopher Reeve einige Brandys. „Der Kuss war ein kleines Desaster“, gibt er heute zu.