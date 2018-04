Am Sonntag, 27. Mai, wird um 19 Uhr in der Felicianuskirche Weyhe das Oratorium „Die Schöpfung“ von Josef Haydn unter der Leitung von Elisabeth Geppert aufgeführt. Es wirken Solisten, die Kammer Sinfonie Bremen und die Felicianuskantorei Weyhe mit.

Das Oratorium zählt zu den berühmtesten Meisterwerken des Komponisten. Die Musik ist sehr eingängig und abwechslungsreich. „Die Schöpfung“ ist wie ein großartiges musikalisches Bilderbuch für große und kleine Zuhörer, in der die Entstehung der Welt, der Gestirne und Gezeiten, Pflanzen und Tiere, aber auch die Würde des Menschen im Paradies geschildert werden.

Nummerierte Eintrittskarten sind im Teekontor, Am Marktplatz 6 in Kirchweyhe, in den Zeitungshäusern des WESER-KURIER, bei Nordwestticket unter der Telefonnummer 04 21 / 36 36 36 und im Kirchenbüro im Kirchweg 24 erhältlich.