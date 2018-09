An zahlreichen Ständen werden dabei die verschiedensten Köstlichkeiten und Informatives rund um die „tolle Knolle“ geboten.

Neben allen kulinarischen Angeboten bietet das Kulturgut an diesem Tag aber auch Wissenswertes und Nützliches rund um das beliebte Gemüse: An alten Landmaschinen erklären die Alteisenfreunde des Vereins Ehmken Hoff die Kartoffelernte und beim Schleifservice Meyer kann man vor Ort stumpfe Klingen wieder schärfen lassen, um die Kartoffeln auch ordentlich schälen zu können. An weiteren Ständen gibt es Betonkunst von „floribunde“, handgefertigte Socken für den anstehenden Herbst, die neue AG Spinnstuv des Ehmken Hoff zeigt, wie die Schafwolle für Socken gesponnen wird, und selbstverständlich präsentiert auch die AG Lust & Leinen ihre kreativen Artikel.

Natürlich gibt es auch Attraktionen zum Mitmachen, die besonders die kleinen Gäste erfreuen dürften: per Bungeejumper geht es hoch hinaus, auf der Hüpfburg haben auch schon die Jüngsten Freude am fröhlichen Springen, am Glücksrad lässt sich im Handumdrehen etwas gewinnen und der Spielplatz lädt zum Schaukeln und Erkunden ein.

Bereits am Montag, 17. September, bietet die Aktionsgruppe „Geschichte des Ehmken Hoff“ ab 18.30 Uhr im Café des Kulturguts wieder einen öffentlichen Geschichtssprechtag an. Die Geschichts-Experten haben sich vorgenommen, Fragen zur Geschichte der Gemeinde Dörverden zu beantworten oder auch private historische Dokumente zu entziffern. Wer Fragen hat oder Hilfe bei der Übersetzung alter Handschriften haben möchte, ist also herzlich willkommen.

Da eine Ausstellung über alte Dörverdener und Stedorfer Gewerbe- beziehungsweise Handwerksbetriebe geplant ist, können zu dem Termin auch dazu passende Dokumente wie Fotos, Rechnungen und Schriftverkehr oder historische Arbeitsgeräte mitgebracht werden. Der Verein würde sich freuen, wenn diese bis nach der Ausstellung ausgeliehen werden dürften. Auf Wunsch werden sie dann natürlich wieder zurückgegeben. Wen dieses Angebot interessiert, der ist bei den Hobby-Historikern herzlich willkommen.

Ein anderes Ereignis auf dem Kulturgut Ehmken Hoff wirft seine Schatten bereits voraus: die Ex-Revival-Party am Sonnabend, 20. Oktober. 1964 wurde aus dem Corso-Lichtspielhaus die „Ex Dancing Bar Dörverden“. Damit begann eine Ära, die bis in die 90er-Jahre – seit 1976 als „Studio Ex“ – die Wochenenden einer ganzen Generation prägte. Viele Fans des Studio EX trauern noch heute der legendären Diskothek hinterher. Die Studio-Ex-Revival-Party verspricht all diesen Freunden des „Ex“ eine Zeitreise. Am 20. Oktober um 19 Uhr ist es wieder soweit: Der aus dem damaligen Studio Ex bekannte DJ Michael Günther legt auf und sorgt – unterstützt von der passenden Lichtshow inklusive Discokugel – für echte Ex-Atmosphäre auf dem Ehmken Hoff.

Die Gäste dürfen sich auf tanzbare Discomusik der 70er- bis 90er-Jahre freuen, aber auch die One-Hit-Wonder, die man fast nie im Radio zu hören bekommt, hat Michael Günther wieder herausgekramt. Nach mehreren gelungenen Partys findet diese Revival-Veranstaltung bereits zum vierten Mal statt. Und so soll es auch in Zukunft alle zwei Jahre sein. Karten für die Party sind bereits im Vorverkauf für acht Euro – inklusive Ding-Dong und Verzehrgutschein – am Kiosk Vornkahl in Dörverden erhältlich.