Seine Antwort fiel immer gleich aus: „Es geht uns gut. Im täglichen Leben läuft alles wie immer.“

Doch die Frage nach der Lage in Katar ist verständlich. Am Montag brachen die Nachbarländer Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) nicht nur alle diplomatischen Kontakte mit dem Golf-Emirat ab, sondern schlossen auch die Grenzen und stellten den Flugverkehr ein. Katarische Maschinen dürfen Saudi-Arabien nicht einmal mehr überfliegen. Flüge nach Europa etwa nehmen jetzt die Route über den Iran.

In den Medien tauchten in den vergangenen Tagen Berichte auf, Kataris seien aus Sorge um die weitere Entwicklung in die Supermärkte gestürmt und hätten bei Hamsterkäufen die Regale leer geräumt. Der Mitarbeiter der deutschen Firma kann diese Meldungen nicht bestätigen. „In den ersten zwei Tagen gab es einige Schlangen in den Supermärkten“, sagt er am Telefon. Aber die Regale seien schnell wieder aufgefüllt worden. „Nur die Truhe mit Tiefkühlhähnchen aus Saudi-Arabien war leer“, berichtet er weiter. Auch Frischmilch habe gefehlt, die ebenfalls im benachbarten Königreich hergestellt wird.

Katar ist zwar wegen seiner riesigen Gasvorräte das reichste Land der Welt. Doch wegen seiner geografischen Lage ist Katar auch verwundbar. Die Halbinsel hat einzig mit Saudi-Arabien eine Landgrenze, an der sich nun unzählige Lastwagen mit Gütern stauen. Rund 70 Prozent der Importe kommen laut offiziellen katarischen Zahlen aus Saudi-Arabien und den Emiraten. Bleiben die Grenzen dauerhaft geschlossen, sind Engpässe zu befürchten, weil der komplette Güterfluss auf den Luft- oder Seeweg umgestellt werden muss. Eine logistische Herausforderung.

Die regierungstreuen Medien in Katar wollen von Problemen jedoch nichts wissen. Sie sind ganz auf Linie des Herrscherhauses. „Wir sind alle Katar“, titelte das Blatt „Al-Sharq“. Auch die anderen Artikel kennen nur eine Botschaft: Die Lage ist unter Kontrolle. Die Handelskammer erklärte, das Land habe Vorräte für zwölf Monate.

Derweil zeichnet sich in der schweren Krise zwischen Katar und mehreren arabischen Staaten trotz Vermittlungsbemühungen keine Entspannung ab. Die Bundesregierung rief zum Dialog und Abbau der diplomatischen Spannungen auf. „Wir sind überzeugt, dass ein Zwist unter Partnern und Nachbarn am Ende nur die Falschen stärkt“, sagte Außenminister Sigmar Gabriel nach einem Treffen seinem saudischen Kollegen Adel Al-Dschubair in Berlin.

US-Präsident Donald Trump hatte sich am Dienstag auf die Seite Saudi-Arabiens geschlagen. Gleichzeitig forderten die USA Katar auf, seinen Kampf gegen den Terror zu verstärken. „Es hat Fortschritte gegeben, aber es muss noch mehr getan werden“, so eine Sprecherin des US-Außenministeriums.

Russland wies eine Verwicklung in mögliche Hackerangriffe in Katar zurück. „Wir haben mehr als einmal erklärt, dass staatliche russische Strukturen keinen Bezug zu Hacking haben“, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow. Der US-Sender CNN hatte zuvor unter Berufung auf US-Ermittler berichtet, russische Hacker hätten möglicherweise Katars Nachrichtenagentur gehackt und mit einer Falschmeldung zur Krise unter den Golfstaaten beigetragen.

