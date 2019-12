Simulation

Kate Beckinsale dreht zu Weihnachten die Klimaanlage runter

Kate Beckinsale hat es an Weihnachten am liebsten schön kalt. Das ist in Los Angeles allerdings nur schwer möglich. Aber die Schauspielerin weiß sich zu helfen.