Katharina Wackernagel und ihr Bruder Jonas Grosch bei der Premiere von «Wenn Fliegen träumen» in Berlin. Foto: Jens Kalaene (Jens Kalaene / dpa)

Die Schauspielerin Katharina Wackernagel (40, „Stralsund“) hat bei ihrem aktuellen Regie-Debüt nach eigenen Worten eine neue Seite an sich kennengelernt.

„Ich habe festgestellt, dass ich sehr streng sein kann, was den einen oder anderen doch überrascht hat. Bisher war ich beruflich nicht so drauf, privat auch nicht. Jetzt gab es am Set auch mal eine Ansage“, sagte Wackernagel der Deutschen Presse-Agentur zur Premiere ihres Films „Wenn Fliegen träumen“ am Dienstagabend in Berlin.

Der Film, für den ihr Bruder Jonas Grosch das Drehbuch schrieb, kommt am 27. Juni in die Kinos. Gerade abgedreht ist eine neue Folge der ZDF-Samstagskrimireihe „Stralsund“ mit dem Arbeitstitel „Böses Blut“, in der Wackernagel eine Hauptrolle spielt.

(dpa)