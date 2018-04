Sie diskutiert an diesem Dienstag im Bürgerzentrum Neue Vahr über den Entwurf des Wahlprogramms. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Es könnte interessant werden: Nach der Schlappe bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen ist in der Ökopartei eine Diskussion entbrannt, auf welche Themen sie im Wahlkampf setzen soll.