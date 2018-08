Ohhh, die immer lacht – das geht ins Ohr und verschwindet von dort auch erst einmal nicht mehr. Kein Wunder also, dass der Song die bis dato unbekannte Kerstin Ott 2016 quasi über Nacht zu einem Star am deutschen Musikhimmel machte und ihr unter anderem den Deutschen Musikautorenpreis und mehrere „Echo“-Nominierungen einbrachte.

„Die immer lacht“ hielt sich insgesamt 62 Wochen in den deutschen Charts und stand dort zeitweise auf Platz 2. Der Song schaffte es unter die meistverkauften Singles in Deutschlands seit 1975 und zählt heute fast 140 Millionen Youtube-Views. „Für mache Leute ist das Lied toll zum Feiern, weil es sehr eingängig ist. Für andere, die mit einer Krankheit zu kämpfen haben oder sich in einer anderen misslichen Situation befinden, ist das Lied ein Mutmacher“, sagte Ott als Begründung für diesen Boom vergangenes Jahr in einem Interview mit dem Onlineportal „Schlagerplanet“.

Die 1982 in Berlin geborene Ott machte eine Ausbildung zur Malerin und Lackiererin. Nebenbei legte sie als DJane auf und träumte von einer Musikkarriere. Eine gute Grundlage dafür schuf sie sich bereits als Kind und sang im Chor von Kindermusik-Star Rolf Zuckowski.

Durchbruch dank Youtube

Der Durchbruch war mehr oder weniger ein großer Zufall: Schon 2005 hatte Ott das Lied, das von einer Frau handelt, die sich nach außen immer gut gelaunt und fröhlich zeigt, es in Wirklichkeit aber nicht ist, für eine kranke Freundin geschrieben – nach eigenen Angaben innerhalb von fünf Minuten an ihrem Küchentisch.

Dann lag es erst einmal zehn Jahr in einer Schublade, landete irgendwie durch Zufall bei Youtube, wo der Schlager in die Hände des DJ-Duos Stereoact gelangte und von da an aufgemöbelt als Remix mit ein paar House-Beats in den Discos, auf den Volksfesten und Zeltpartys des Landes rauf und runter lief. Noch im selben Jahr veröffentlichte Ott mit „Scheißmelodie“ ihren zweiten Song und ihr Debütalbum „Herzbewohner“.

Ott lebt mit ihrer langjährigen Freundin in Schleswig-Holstein. 2017 gingen die beiden eine eingetragene Lebenspartnerschaft ein, die noch im gleichen Jahr in eine Ehe umgeschrieben wurde. Das Paar hat zwei Kinder.

Ihren Job als Malerin und Lackiererin hat Ott aufgegeben und sich ganz der Musik gewidmet und das, obwohl sie schon immer ein wenig mit Lampenfieber zu kämpfen hatte, wie sie in einem „MDR“-Interview verrät: „Als ich mit 16 bei einem Talentwettbewerb mitgemacht habe, war ich so aufgeregt, dass ich plötzlich nicht mehr singen konnte“, sagt sie. Eigentlich habe sie sich damals geschworen, sich nie wieder vor so vielen Menschen auf eine Bühne zu stellen, und die ersten Auftritte seien nervlich dann auch eine große Herausforderung für sie gewesen.

Mittlerweile, so Ott, mache ihr das Bühnenleben aber sehr viel Spaß. Am 17. August erscheint Otts neues Album „Mut zur Katastrophe“. Sechs Tage vorher, am 11. August, tritt sie neben Stars wie Mickie Krause oder den Atzen im Rahmen von Bremen Olé auf der Bürgerbeide auf.