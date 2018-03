Die Biologin Lena (Natalie Portman) wagt sich in "Auslöschung" in ein Existenzprisma und wird von ständigen Reflexionen ihres Daseins getroffen. (Netflix / Paramount)

Macht Gott Fehler? Rächt sich die Natur? Nutzen Aliens die Erde als Genlabor? Niemand weiß wirklich, was in der Area X passiert. Und das ändert sich auch nicht, wenn man sich Alex Garlands „Auslöschung“ ansieht: Der Film lief am 23. Februar in den US-Kinos an, der Verleih machte aber keine allzu großen Anstrengungen, den Film zu bewerben. Trotz eines von Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh und Oscar Isaac angeführten namhaften Darstellerensembles. Im Gegenteil, die Rechte für den Rest der Welt landeten bei Netflix: Der Streamingdienst soll sich um die Vermarktung des rätselhaften Mix' aus Science Fiction, Horror und Mystik kümmern. In Deutschland ist „Auslöschung“ ab 12. März exklusiv bei Netflix verfügbar.

Eine geheime Regierungsorganisation beobachtet in der verbotenen Zone seit Jahren ein Phänomen, das „The Shimmer“ getauft wurde. Wer sich dort hineinwagt, begeht im Prinzip Selbstmord. Zurückgekommen ist jedenfalls noch niemand: Bis es der Ehemann (Isaac) einer einsamen Biologin (Portman) zurückschafft. Er ist allerdings so schwer geschädigt, dass sich Lena einer von einer lebensmüden Psychologin (Jason Leigh) angeführten Expedition in Ungewisse anschließt, um eine Kur zu finden.

Ein weibliches Expeditionsteam mit Knarren soll das merkwürdige Naturphänomen "The Shimmer" untersuchen. (Netflix / Paramount)

Fünf Frauen wagen sich in das gefährliche Gebiet vor, in dem die Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt sind, in dem herkömmliche Vorstellungen von Raum und Zeit nicht greifen und in dem das Bewusstsein mit Dimensionen konfrontiert wird, die es einfach nicht verarbeiten kann. „The Shimmer“ funktioniert wie ein Prisma, das alles, was existiert immerfort reflektiert. Auf genetischer Ebene hat dieser Brechreiz ständige Mutationen zur Folge, die man an Büschen, Bäumen und Haifisch-bezahnten Alligatoren auch sehen kann. Was mit der Psyche der Forschenden passiert, ist hingegen nicht einmal ansatzweise zu erahnen.

„Auslöschung“ basiert auf dem ersten Teil der „Southern Reach“-Romantrilogie, in der der US-amerikanische Fantastik-Autor Jeff VanderMeer den Schulterschluss mit dem Kinophilosophen Andrej Tarkowskij sucht, der mit seinen Filmen die metaphysischen Grenzräume der menschlichen Existenz erkundete. Vor allem Motive aus Tarkowskijs „Stalker“ und „Solaris“ finden sich auch in der Verfilmung von Alex Garland wieder, der sich aber bei Weitem nicht so schlafwandlerisch sicher durch Raum, Zeit und Bewusstseinsebenen bewegt wie der russische Bilderpoet.

Ohnehin furchterregende Kreaturen werden durch willkürliche Genmanipulationen noch furchterregender, wie Lena (Natalie Portman) erstaunt feststellt. (Netflix / Peter Mountain)

Dabei hat Garland als Schriftsteller und Drehbuchautor („The Beach“, „28 Days Later“, „Alles was wir geben mussten“) sowie als Regisseur („Ex Machina“) durchaus Erfahrungen mit fantastischen Stoffen und künstlichen Schöpfungsgeschichten. „Auslöschung“ aber ist weniger rätselhaft als vielmehr verworren - und ein bisschen gefangen in herkömmlichen Erzählmustern. Die Hintergrundgeschichten der Protagonistinnen sind konventionelle Schablonen, die genmutierten Monster beliebige Schockelemente.

Was in „The Shimmer“ passiert, ist nicht ganz so interessant wie der Einkaufszettel, den man nebenher schreiben kann, ohne etwas zu verpassen. Zumal auch die Bilder keine Inspiration sind und der Film willkürlich immer neue Rätsel aufgibt. Die letzte Szene legt übrigens nahe, dass nach „Auslöschung“ auch die beiden „Southern Reach“-Romane „Autorität“ und „Akzeptanz“ verfilmt werden. Vielleicht wagt sich dann ja mal ein anderer Regisseur an die Umsetzung.