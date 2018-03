Veronica Ferres gab nun ebenfalls ihre Erfahrungen mit männlichen Übergriffen in der Branche preis. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Die MeToo-Debatte zieht auch in Deutschland immer prominentere Kreise. Kürzlich offenbarte nun auch Veronica Ferres ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen in der Branche. Deshalb hält die 52-Jährige die Diskussion für „wahnsinnig wichtig, um eine junge Generation von Mädchen davor zu schützen, was uns alles passiert ist“, wie sie der Nachrichtenagentur teleschau jetzt sagte. „Meine Generation hat erlebt, dass ein Klavierlehrer die Hand aufs Knie legte, und man darüber irritiert war, aber dachte, darüber kann man nicht reden. Oder der Reitlehrer, der unters T-Shirt gegriffen hat, um zu schauen, ob auch die Schulterblätter hinten richtig zusammenkommen“, so Ferres weiter.

Dank MeToo sei dies nun anders: „Die heutige Generation ist deshalb geschützter, weil die Dinge sofort ernstgenommen werden. Kein Mann kann sich mehr erlauben, was bei uns früher geduldet wurde“, erklärt die Wahl-Münchnerin. Veronica Ferres ist überzeugt: „Die Männer kommen damit nicht mehr davon.“ Im Interview mit der teleschau warnte sie zudem vor ungewollten Folgen von MeToo: „Von dieser Debatte dürfen wir uns nicht so sehr beeinflussen lassen, dass wir nicht mehr gerne Frau und die Männer nicht mehr gerne Mann sind. Das wäre fatal.“ Sie persönlich „liebe beispielsweise Männer mit guten Manieren, auch wenn das manche für altmodisch halten. Wenn sie einem die Tür aufhalten. Oder wenn sie am Tisch aufstehen und den Stuhl zurückrutschen, wenn man ankommt. Das sind für mich Zeichen von Respekt“.

(Alexander Koerner/Getty Images)

In der Branche wünscht sich Ferres auch „andere Filme und andere Frauenbilder. Eine Frau, die sich nur von der Liebe betören lässt und dahinschmilzt, ist gestrig. Das interessiert nicht mehr. Eine Frau, die zu einer eiskalten Geschäftsfrau geworden ist und die Gefühle anderer zu ihrem Vorteil benutzt, ist viel schillernder - und kann Debatten auslösen."