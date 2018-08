Am Stand von Reinhard Solartechnik bekommen die Besucher Holz­- pellets zum Anfassen geboten. (Reinhard Solartechnik)

Getreu dem Motto „Feiern Sie, wir kümmern uns um die Reste“ übernimmt der Kommunalbetrieb alle abfallwirtschaft-

lichen Aufgaben auf dem Veranstaltungsgelände: Angefangen vom Aufstellen der Abfallbehälter und Reinigungsarbeiten bis hin zu Verwertung der Abfälle und Wertstoffe.

Die Aufstellung der Behälter beginnt bereits mit dem Aufbau der Zelte. An zentralen Punkten im Nahbereich der Musik- und Gewerbezelte platzieren die Fahrer verschiedene Container in unterschiedlichen Größen. In ihnen werden während der fünf Tage die Abfälle zwischengesammelt und teilweise nach Marktende abgefahren.

Per Spezialfahrzeug wird der Müll auf dem Fest eingesammelt und zur Entsorgungsstation gebracht. (AWG Bassum)

Einen zentralen Sammelpunkt für die Aussteller gibt es am Rande des Marktareals an der Mühlenheide. Auf dem umzäunten Gelände stehen insgesamt sieben Umleerbehälter bereit, die für die Standbetreiber vorgesehen sind. Die Behälter werden jeden Tag schon frühmorgens vor Marktbeginn mit einem sogenannten Überkopflader, einem Spezial-Entsorgungsfahrzeug der AWG, geleert. „Rund 50 000 Kilogramm Hausabfälle, gesammelt in Containern und Großbehältern, kommen an den fünf Markttagen zusammen“, berichtet AWG-Pressesprecher Matthias Kühnling. Großer Wert werde dabei auch auf die getrennte Sammlung von Wertstoffen gelegt. Für Papier, Pappe und Karton steht ein großer Container bereit, ferner befinden sich auf dem Sammelplatz zwei von der GAR mbH aufgestellte Altglas-Container, drei weitere sind auf dem Marktgelände bei den Festzelten zu finden.

Zum Aufgabenumfang der AWG gehört außerdem die Reinigung des Marktgeländes an zentralen Punkten. Mehrere Mitarbeiter des beauftragten Maschinenrings Weyhe sammeln ab 5 Uhr morgens an besonders neuralgischen Stellen wie die Bushaltestation, Taxistand und am Bahnhof die dort zurückgelassenen Pommestüten, Flaschen und Plastikabfälle auf. Eine komplette Grundreinigung erfolgt nach Abschluss der Markttage.