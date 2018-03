Ein Flötenorchester gehört zu dem Verein ebenso wie der Spielmannszug. (FR)

„Außerdem kann man uns in Form von kleineren Ensembles buchen“, erläutert Moritz Krüger, seit 2007 Mitglied des Vereins und seit 2014 der Vorsitzende. Zur Zeit bestehe der Verein aus 40 aktiven Musikern und weiteren rund 20 Nachwuchsmusikern, die sich noch in der Ausbildung befinden. Das jüngste Mitglied sei acht, das älteste 65 Jahre alt.

Die Vielharmonie Kirchlinteln auf der Verdener Domweih. Der Verein hat Mitglieder aus jeder Altersgruppe. (FR)

Die Namensänderung hin zu Vielharmonie sei im Zuge der Weiterentwicklung des Vereins „einfach nötig gewesen“, denn die Bezeichnung Spielmannszug habe nicht mehr adäquat widerspiegeln können, was alles geboten werde.

Zum Angebot zähle nämlich nicht nur ein Spielmannszug, wie man ihn kennt, sondern auch ein Flötenorchester. Darüber hinaus biete man sowohl Kindern und Jugendlichen als auch Erwachsenen Musikunterricht von qualifizierten Lehrern. Zur Zeit gebe es rund 20 Kinder und Jugendliche sowie zwei Erwachsene, die sich in der Ausbildung befänden, davon circa 25 Prozent im Schlagwerk und 75 Prozent auf Flöten, was auch das Verhältnis im Orchester gut widerspiegele. „Wer die Grundausbildung auf der Querflöte absolviert hat, kann sich später im Orchester auch auf Piccolo-, Alt- oder Bassflöte spezialisieren.“

Geprobt werde grundsätzlich in kleinen Gruppen, die von insgesamt drei Instrumentallehrern betreut würden. Der Unterricht finde zum einen in den Räumlichkeiten der Schützenhalle, zum anderen im Lintler Krug in Kirchlinteln statt. Vom Kleingruppenunterricht einmal abgesehen, der neben Fähigkeiten auf dem Instrument gleichzeitig auch theoretische Grundkenntnisse vermittle, gebe es darüber hinaus noch ein Jugendorchester, das einmal im Monat unter der Leitung von Johanna Meyer zusammenkomme, jeweils donnerstags in der Zeit von 17 bis 18 Uhr.

„Durch das Musizieren in diesem Orchester wird das Zusammenspiel und die Gemeinschaft von Beginn an gefördert, zudem fällt so der spätere Einstieg in das Flötenorchester leichter.“ Der Schwerpunkt liege dabei auf rhythmischen Übungen und vor allem auf dem mehrstimmigen Zusammenspiel mit anderen Instrumentengruppen. Einige der einstudierten Stücke würden auch zusammen mit dem Orchester gespielt, andere Stücke seien hingegen speziell für das Jugendorchester arrangiert und würden auf ihren Konzerten präsentiert.

Sämtliche Instrumente könnten für den Anfangsunterricht zunächst vom Verein entliehen werden. Später gebe es die Möglichkeit, sie abzukaufen, um sie auch privat nutzen zu können. Vorkenntnisse müssten Interessierte nicht mitbringen, „auch wenn sie von Vorteil sind“.

Neue Mitglieder willkommen

An neuen Mitgliedern seien sie stets interessiert, meint Krüger, denn auch wenn man dank der neu organisierten professionellen Ausbildung aktive Nachwuchssicherung betreibe, gebe es auch immer wieder Veränderungen bei den Musikern. „Bei den jüngeren Mitgliedern folgt auf den Schulabschluss oft auch ein Ortswechsel und selbst wenn das nicht mit einem grundsätzlichen Austritt verbunden sein muss, sind einige Musiker eben nicht immer für uns verfügbar.“

Interessierte könnten einfach zu den Proben des Hauptorchesters kommen, die jeweils donnerstags in der Zeit von 18.30 bis 21.00 Uhr in der Schützenhalle Kirchlinteln stattfinden. Für Kinder und Jugendliche starteten wieder neue Gruppen nach den Sommerferien. „Wer Interesse hat, kann sich an Sabine Renken unter der Telefonnummer 0 42 37 / 9 44 02 15 wenden.“

Neben den regulären wöchentlichen Proben gebe es für die Hobbymusiker zum Jahresauftakt stets ein Wochenendseminar sowie vor den Konzerten häufig noch ein oder zwei Probetage oder auch Wochenenden, an denen dann intensiv und oftmals auch mit externen Dozenten gearbeitet werde. „An welchen Stücken genau gearbeitet wird, hängt dabei natürlich immer davon ab, welche Auftritte anstehen, ob es solche für das Orchester oder eher für den Spielmannszug sind.“

Für den Spielmannszug gebe es noch eine weitere Besonderheit: Die Schwierigkeit für die Musiker bestehe darin, dass die Stücke während des Marschierens gespielt werden müssen. „Gerade für die Nachwuchsmusiker ist das zu Anfang eine große Herausforderung.“ Um dort mitlaufen zu können, müsse man daher mindestens drei Stücke auswendig spielen können. Es gebe aber auch Noten für unterwegs, da kaum jemand das große Repertoire komplett auswendig beherrsche. „Vor Saisonbeginn gibt es außerdem immer noch ein paar Marschproben, bei denen wir dann an ein oder zwei Donnerstagen marschierend und musizierend in Kirchlinteln unterwegs sind.“ Damit die Stücke in voller Besetzung zur Geltung kommen könnten, müssten beim Flötenorchester mindestens 20 bis 25 Personen anwesend sein, beim Spielmannszug mindestens 15 bis 20. Da es sich bei den Musikern ausschließlich um Hobbymusiker handele, die in ihrer Freizeit Musik machten, würden Auftritte als kleinere Ensembles immer häufiger, wie beispielsweise Auftritte bei privaten Feiern, Geburtstage und Hochzeiten, oder auch bei Firmenfeiern oder dorfinternen Festlichkeiten.

Die Gage werde dabei ganz individuell berechnet und sei vom zeitlichen und logistischen Aufwand ebenso abhängig wie von der Besetzung. „Am besten nutzt man für Anfragen das Formular auf unserer Homepage, der Verein unterbreitet dann gerne ein Angebot.“ Wer den Spielmannszug beispielsweise als Begleitung für ein Schützenfest buchen wolle, der müsse mit Kosten zwischen 300 und 400 Euro rechnen.

Etwa fünf konzertante Auftritte jährlich, darunter ein eigenes, habe der Verein im Schnitt, dabei würden häufig Kooperationen mit weiteren Musikgruppen, Bands oder auch Solisten eingegangen. Für die Musiker hinzu kämen etwa 15 weitere Auftritte als Spielmannszug. Als solcher begleiteten sie nicht nur den Schützenmarsch in Kirchlinteln, sondern auch die in den umliegenden Ortschaften. Das Orchester wiederum sei dank der internationalen Beziehungen der Stadt Verden zu seiner Partnerstadt Saumur schon des Öfteren nach Frankreich gereist. „Und für 2019 planen wir einen Besuch in Kirchlintelns Partnerstadt Letovice in Tschechien.“

Um nicht nur neue Instrumente anschaffen, sondern eben auch, um recht kostspielige Reisen unternehmen zu können, sei 2012 ein Förderverein ins Leben gerufen worden, der seit 2016 von Wiebke Müller geleitet wird.

In dieser Funktion kümmere sie sich beispielsweise bei Veranstaltungen um den Verkauf von Getränken, Kuchen und CDs und fungiere zudem als Schnittstelle zum Vorstand der Vielharmonie, nehme Wünsche der Musiker entgegen und versuche, sie bestmöglich zu unterstützen. Investiert worden sei in letzter Zeit einiges in das Flötenregister, geplant seien nun einige Anschaffungen im Schlagwerk sowie der Erwerb neuer Softshell-Jacken für Auftritte.

Weitere Informationen zum Verein und zum Förderverein gibt es im Internet unter www.vielharmonie-kirchlinteln.de.