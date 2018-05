Zu groß sind häufig die Vorurteile gegenüber den modernen Technologien, von denen sie sich oft schlicht überfordert fühlen, vor denen manche gar Angst haben. Dabei können gerade Senioren von den Möglichkeiten eines beispielsweise im Extra-Markt erworbenen, gut erhaltenen Mobiltelefons profitieren. Um Berührungsängste abzubauen, sollte ein Seniorenhandy eine einfache Menüführung aufweisen und nur mit den wichtigsten Programmen (Apps) versehen sein. Wie lade ich den Akku auf, wie hebe ich die Tastensperre auf, und was ist etwa ein Menü? Schritt für Schritt sollten ältere Anwender mit dem Gerät vertraut gemacht werden. Um sie zu motivieren, ein solches mobiles Telefon tatsächlich unterwegs mitzunehmen und von ihm Gebrauch zu machen, können Angehörige, Freunde und Bekannte nicht nur auf den Nutzen verweisen, sondern auch die Vorteile praktisch aufzeigen: Mit der integrierten Kamera werden etwa Schnappschüsse und Videos auf der Familienfeier zu wertvollen Erinnerungen. Regelmäßige Anrufe auf dem Mobiltelefon helfen, den neuen Begleiter für ältere Nutzer zum selbstverständlichen Bestandteil des Alltags zu machen. Und nicht zuletzt richten sich spezielle Handykurse etwa von Mobilfunkanbietern und Volkshochschulen an Senioren, um ihnen den Einstieg in die Mobilfunktechnik zu ebnen – und damit möglicherweise auch Angst in ein wenig Stolz zu verwandeln.