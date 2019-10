Schaurig schön soll es an Halloween in Borgfeld zugehen: Das Fest steigt am 30. Oktober auf dem Marktplatz. (Klaus Göckeritz)

Ein Mal im Jahr geht es an der Ecke Borgfelder Heerstraße / Borgfelder Landstraße jedoch deutlich aufgeregter zu – und zwar dann, wenn die Interessengemeinschaft IN Borgfeld zum Halloweenfest einlädt. Am kommenden Mittwoch, 30. Oktober, findet die dritte Auflage dieses Events auf dem Marktplatz statt. Auf die Besucher wartet ein buntes Programm mit einem bewährten Mix aus Unterhaltung und großem Gruselfaktor, sagt Deike Meyer von IN Borgfeld.

Zu Halloween passt natürlich eine Tanz- und Mitmachshow zu dem Welthit „Thriller“ von Michael Jackson. Den entsprechenden Anschauungsunterricht geben in diesem Fall die Kinder der Tanzschule Picasso, die eine entsprechende Choreografie einstudiert haben und ihr Publikum zum Mittanzen einladen.

Was wäre Halloween ohne Verkleidungen? Schön gruselig sollte das Kostüm aussehen und damit ordentlich Eindruck machen. Dabei lässt sich auch etwas gewinnen, denn zur Veranstaltung gehört in diesem Jahr ein Kostümwettbewerb, bei dem eine Jury die originellsten Outfits prämiert. Als erster Preis winkt ein Gutschein des Spielzeuggeschäfts Articolo. Mit einem Fake-Tattoo, das vor Ort angeboten wird, ist der Halloween- Spaß schließlich komplett.

Süßes und Saures

Bei so viel Spannung und Action kommen mit Sicherheit Hunger und Durst auf. An diese Tatsache haben auch die Organisatoren von IN Borgfeld und die Betreiber des Bistros Confetti's im Vorfeld gedacht und ein kulinarisches Angebot im Programm. In einem großen Topf brodelt am Mittwoch Kürbissuppe, dazu warten Grillwürste. Wer es süß mag, kann auf dem Marktplatz Marshmallows grillen oder sich an Zuckerwatte gütlich tun. Jedes Kind erhält zudem eine Tüte Süßes und Saures – solange der Vorrat reicht. Der Eintritt zum Borgfelder Halloweenfest ist im Übrigen frei.

Das Borgfelder Halloweenfest steigt am Mittwoch, 30. Oktober, von 17.30 bis 21 Uhr auf dem Marktplatz. Eingeladen sind alle Borgfelder, insbesondere die Neubürger. Aber auch Kinder und ihre Begleitungen aus anderen Stadtteilen sowie Lilienthal und der Region sind willkommen.

Veranstalter des dritten Borg-

felder Halloweenfests unter dem Slogan „Wir haben keine Angst vor Gespenstern“ ist das Netzwerk von Kaufleuten und Selbstständigen IN Borgfeld, das den Standort bewerben und mit Veranstaltungen nach vorn bringen möchte.