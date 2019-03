Bundessicherheitsrat

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Keine Einigung über Rüstungsexportstopp

Der Bundessicherheitsrat hat in seiner geheimen Sitzung an diesem Mittwoch keine Einigung über eine mögliche Verlängerung des Rüstungsexportstopps für Saudi-Arabien erzielt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin.