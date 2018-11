Dabei gab es Pizza für alle und einen Rückblick auf die Veranstaltungen.

Karin Sievers bedankte sich für das tolle Engagement der Beteiligten, die mit Freude und Eifer dabei gewesen seien. Mehr als 250 Kinder konnten in 48 an Ferienaktivitäten teilnehmen. „In den zehn Jahren, ich denen ich die Ferienspaß-Aktionen organisiere, gab es 80 verschiedene Angebote“, sagt Karin Sievers. 900 Anmeldungen habe es in diesem Jahr gegeben. Wegen dieser erheblichen Zahl hätten mehrere Anbieter die begrenzte Anzahl der Plätze erhöht, denn viele auf der Warteliste stehende Kinder wurden noch berücksichtigt. Dafür bedankte sich Karin Sievers besonders. 1000 Exemplare des Ferienspaß-Heftes lagen in Geschäften aus, oder wurden in den Grundschulen und der Oberschule verteilt. „Alle waren zufrieden mit dem Ferienprogramm, es war ein supertolles Angebot“, sagt Karin Sievers.

Gekommen waren am Mittwochabend mehr als 30 Ehrenamtliche, die in den Sommerferien dafür gesorgt hatten, dass bei daheim gebliebenen Kindern im Flecken Langwedel keine Langeweile aufkam. Den Gästen dieses Abends schrieb Sievers, die in der Gemeindeverwaltung arbeitet, einen Großteil dieses Erfolges zu und brachte das auch zum Ausdruck: "Es macht immer wieder Spaß, mit euch zu arbeiten“.

Aber sie blickte an diesem Abend auch schon nach vorne. „Wir arbeiten weiter an einem attraktiven Programm für das nächste Jahr“, versprach Karin Sievers. „Dabei sind wir aufgeschlossen für Neues“. Im nächsten Jahr soll es vermehrt in die Natur gehen, auch ein NABU-Tag ist fest eingeplant.