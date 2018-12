Die „Feierabendmusikanten“ sorgen seit 20 Jahren für gute Stimmung in Bremer Senioreneinrichtungen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Keine Lust auf Ruhestand

FR

Bremen-Nord. Schon seit mehreren Jahren bringen Isolde Wagner (80) und Margot Claassen (91) am ersten Mittwoch jedes Monats mit ihrem musikalischen Nachmittag Frohsinn ins Kursana-Domizil Bremen in der Löhstraße 44. Die besondere Stärke des eingespielten Duos: Die beiden Seniorinnen, die so manchen Bewohner des Domizils an Lebensjahren übertreffen, können auf Zuruf reagieren und fast jeden Musikwunsch aus dem Stand erfüllen.