Das Team das Jugendkulturhauses Fischerhude ist zu einer Kanutour auf der Hamme aufgebrochen. Tessa Reinke, Kathrin Intemann und als zusätzliche Unterstützung Guido Grabe vom Parzivalhof starteten mit drei Booten und einer bunten Besatzung aus jungen Menschen verschiedener Herkunft aus Ottersberg, um sich auf die Reise zur Ausstiegsstelle am Backsberg zu machen. Einige der Teilnehmer hatten vorher noch nie in einem Kanu gesessen, deshalb half man sich gegenseitig und mischte die Boote, so dass es nach einiger Übung voranging. Auf diese Weise konnte die Gruppe mühelos die Schleuse überwinden und die Boote umsetzen. Am Backsberg empfing Sonja Bullen vom Juku-Team die Gruppe, um sie zurück zum Juku Ottersberg zu bringen, wo schon eine gedeckte Tafel auf die Kanufahrer wartete. Das gab den Teilnehmern die Möglichkeit, den aufregenden Nachmittag mit einem warmen Essen und Gesprächen ausklingen zu lassen. Hans-Dieter vom Parzivalhof, der auch tatkräftig beim Auf- und Abladen der Kanus geholfen hatte, äußerte sich begeistert: „Einige mussten ja erst lernen, vorwärtszukommen und lernen, wie man mit so einem Kanu umgeht."