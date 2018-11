Die fertigen Arbeiten werden mit Engoben, Oxiden und Glasuren farbig gestaltet. Der Kurs ist auch für Teilnehmer ohne keramische Vorkenntnisse geeignet. Benötigt werden Zeichenpapier A3, Bleistift oder Kohle, ein Messer, ein altes Handtuch und ein blauer Müllsack, sowie zum Bemalen ein Haar- und ein Borstenpinsel. Der Kurs findet in der Kunstwerkstatt, Am Rathauspark 15, 28832 Achim statt und zwar am Donnerstag, 15. November, von 17 bis 21 Uhr, Freitag 16. November von 13 bis 19 Uhr und Samstag, 17. November von 10 bis 15 Uhr. Später erfolgt noch ein vierstündiger Termin nach Absprache zum Glasieren der Skulpturen. Weitere Informationen beim Kunstverein Achim unter Telefon 04 20 2/98 84 78 4, werktags ab 8 Uhr. Eine Online-Anmeldung ist jederzeit auch unter www.kunstverein-achim.de möglich.