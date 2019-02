Er wirkt noch immer irgendwie jungenhaft. Aber Kevin Bacon ist tatsächlich schon 60. (2017 Amazon.com Inc., or its affiliates)

Vergangenen Sommer ist Kevin Bacon 60 Jahre alt geworden. Anzusehen ist dem Schauspieler sein Alter jedoch nicht. Woran das liegt, verriet er nun im Interview mit Tele 5: „Ich ernähre mich gesund, treibe Sport, meditiere und habe guten Sex. Guter Sex ist wichtig“, erklärte Bacon, der seit 30 Jahren mit seiner Schauspielkollegin Kyra Sedgwick („The Closer“) verheiratet ist.

Dass auch er für sein jugendliches Aussehen ein bisschen in die Trickkiste greifen muss, räumt er aber unumwunden ein: „Wenn Sie mich in Film und Fernsehen sehen, trage ich auch noch Make-up. Das hilft enorm.“

Zum Vergleich: So sah Kevin Bacon 1984 in seinem Hit "Footloose" aus. (Paramount Pictures)

Keine Angst vor Altersarbeitslosigkeit

Besonders groß ist seine Furcht, aufgrund seines Alters in Hollywood bald abgemeldet sein zu können, übrigens nicht: „Diese Angst habe ich schon seitdem ich 17 Jahre alt bin. Ich glaube, das bringt dieser Beruf mit sich“, erklärt Kevin Bacon.

Das Geheimnis seines jugendlichen Aussehens: "Ich ernähre mich gesund, treibe Sport, meditiere und habe guten Sex." Das freut uns für ihn und seine Frau Kyra Sedgwick. (Bruno Vincent/Getty Images)

„Schauspieler haben nie die Gewissheit, ob sie für immer gefragt sein werden oder eben nicht. Aber um ehrlich zu sein: Ich glaube schon, dass ich noch weiter arbeiten kann. Die Rollen ändern sich und vielleicht sind es auch nicht die Rollen, die ich mir extrem wünsche, doch ich glaube nicht, dass die Angebote in Kürze ganz aufhören werden. Das hoffe ich zumindest.“

