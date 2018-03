Insgesamt 34 Teams hatten am Wettbewerb teilgenommen, die besten acht kamen ins Finale. Darunter war auch das Team der KGS Leeste: Niklas Sobirey, Fabian Gesell, Philipp Dehnhardt, Andrej Bershadsky und Daniel Schulz. Die übrigen Qualifikanten reisten teilweise mit einer großen Zahl erfahrener Vereinsspieler an. Doch die Weyher Schüler hielten hervorragend mit. Nicht selten wurden die Partien der Jüngsten erst durch Ablauf der Bedenkzeit entschieden, da sich keine Seite entscheidende Vorteile erspielte. Am Ende belegten die Leester Rang Fünf und konnten damit ihr Ergebnis aus dem Vorjahr noch einmal um einen Platz verbessern. Erfolgreichster Punktesammler war Fabian Gesell, der vier von sechs Partien gewann.