Aus und vorbei! Khloé Kardashian hat sich nach zwei Jahren von Tristan Thompson, dem Vater ihrer kleinen Tochter, getrennt. (Lisa Maree Williams/Getty Images)

Zehn Monate nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter True ist die Beziehung von Reality-Star Khloé Kardashian und NBA-Spieler Tristan Thompson zerbrochen. Bereits seit Langem brodelte die Gerüchte-Küche, dass es zwischen den beiden heftig kriseln soll. Auslöser des Ganzen: Der 27-jährige Basketballspieler betrog seine Freundin öffentlich, während sie mit Baby True hochschwanger war. Damals verzieh die 34-Jährige Thompson zwar und versuchte alles, um die kleine Familie zusammenzuhalten, doch das Vertrauen zu ihm konnte sie laut Insiderkreisen nie wieder ganz aufbauen. Zurecht: Nur wenige Monate später wurde der Profi-Sportler erneut beim Fremd-Turteln mit einer Unbekannten in einem Club erwischt. Thompson versprach, sich zu bessern - und die Kardashian-Tochter glaubte ihm. Sogar von Verlobung war bereits die Rede.

Doch nun soll es endgültig vorbei sein! Wie das US-Portal „TMZ“ berichtet, habe Khloé Tristan aus dem gemeinsamen Haus geworfen. Der Grund: Er soll sie schon wieder betrogen haben - diesmal mit der besten Freundin ihrer Schwester Kylie Jenner, Jordyn Woods. Die beiden seien laut Augenzeugenberichten am Sonntagabend auf derselben Party in den Hollywood Hills gewesen und dort beim Knutschen erwischt worden.

Als der „Keeping Up With The Kardashian“-Star davon erfuhr, habe er sofort einen Schlussstrich gezogen. Bereits seit Wochen hatte Khloé ihre Fans mit kryptischen Twitter-Einträge zum Grübeln gebracht. So schrieb sie am Valentinstag: „Manchmal bricht dir Gott dein Herz, um deine Seele zu retten“. Ein weiterer Eintrag lautete: „Heute sollte nicht der einzige Tag sein, an dem du die Liebe bekommst, die du verdient hast.“