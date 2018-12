Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Kickboxer feiern Erfolge in Neuwied

FR

Kürzlich fand in Neuwied die zweite WKC German Medal Challenge statt, an der auch zwei Kämpfer der Kickboxergruppe der Sportgemeinschaft Hülseberg teilnahmen. Die Veranstaltung war zugleich ein A Klasse-Qualifikationsturnier zur Weltmeisterschaft 2019 in den Disziplinen Pointfighting, Leichtkontakt und Formen.