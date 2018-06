Freudestrahlende Gesichter über ein gelungenes Turnier.

Das Turnier zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus: Die Paarungen finden ohne Schiri statt, die spielenden Teams müssen sich selbst einigen. Neben dem Wanderpokal gibt es einen Fair-Play- und einen Respekt-Pokal. Pro Team wird ein Startgeld in Höhe von 100 Euro entrichtet. Der Erlös kommt Lilienthaler Kindern zugute, genauer: Es wird Kindern ein einwöchiger Sommerurlaub in Heiligenhafen an der Ostsee er möglicht, den die Kommunale Jugendarbeit Lilienthal ebenso organisiert wie dieses Fußballturnier. Die Turnierzeit ist auf vier Stunden begrenzt, um „Überlängen“ zu vermeiden.

Die Teams spielten im Modus jeder gegen jeden, sodass jede Mannschaft fünf Mal antreten musste. Schnell zeigte sich, dass es hier „Profis“ und Hobbyspieler gab. Der Vorjahressieger, TV Lilienthal, hielt das Turnier bis zum letzten Spiel gegen den FC Europa, ein Flüchtlingsteam aus der Wilden Liga Bremen, offen, ging sogar mit 1:0 in Führung, musste sich dann aber der Routine der Liga-Spieler beugen, die mit ihrem Spielertrainer Gregor letztlich souverän 4:1 gewannen und Turniersieger wurden. Der Titelverteidiger (TVL) belegte durch diese Niederlage Platz zwei, ganz knapp vor Daisy’s Diner, die mit einer Top-Mannschaft antraten, sich allerdings mit einem Punkt Rückstand mit Platz drei begnügen mussten. Platz vier ging an die Schülermannschaft der IGS-Lilienthal mit Coach Andreas Kostian, die sich seit einigen Wochen mittwochs zum Training traf. Hier konnte man sehen, dass das Team schon recht gut eingespielt war und streckenweise auch den Erstplatzierten Paroli bieten konnte. Die beiden weiteren zu vergebenen Plätze wurden zwischen Team Jugendarbeit und Team Octagon Sport ausgespielt. Dabei hatte die Jugendarbeit leicht die Nase vorn. Ein bunt gemischtes Team Octagon (das Gymnasium spielte hier mit), bestehend aus Alt und Jung, alles reine Hobbyspieler, musste sich spielerisch zwar geschlagen geben, hat aber großen Respekt verdient, da es kämpferisch versuchte, die technischen Defizite auszugleichen. Letztlich setzten sich aber die fußballerischen Qualitäten durch, was sich dann in den Platzierungen widerspiegelt.

Es geht auch ohne Unparteiischen: Beim Lilienthaler Hallenturnier wird ohne Schiedsrichter gespielt.

Der Fair-Play-Pokal ging an das Team FC Europa, wo sich die Spieler auch nach einem Foul immer fair und kameradschaftlich verhielten. Der Respekt-Pokal ging an das Team Daisy’s Diner, die auch in hitzigen Situationen immer wieder Ruhe in das Spiel brachten, jeglichen Protest unterließen, und somit wesentlich zu dem insgesamt sehr sportlichen Nachmittag in Lilienthal beitrugen.