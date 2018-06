Staffelmeister 2017/2018 des Niedersächsischen Fußballverbands in der 1. Kreisklasse sind die B-Juniorinnen-Mädchen des TuS Varrel. Diese Meisterschaft haben sich die Mädchen beeindruckend verdient. Mit insgesamt 46 Saisontoren führen sie die Torstatistik mit 21 Toren Vorsprung vor dem Vize-Meister an. In der gesamten Saison ließ Torfrau und Kapitänin Eliza nur sechs Gegentore zu – Rekord.

Gleichzeitig ist damit für die B-Mädchen vom TuS Varrel der Ausstieg aus Niedersachsen besiegelt. Die neue Herrausforderung für die Saison 2018/2019 liegt im Bremer Fußballverband. Der Niedersachsenmeister TuS Varrel freut sich auf Vereine wie Werder, Borgfeld oder Lilienthal.

Im Bild zu sehen sind (hinten von links) Trainer Tjorben Fleckner, Charlyn, Marie, Lena, Michelle, Jule, Emma, Malin, Pia, Vanessa, Torfrau und Kapitänin Eliza, Amelie und Trainerin Alexandra Wittig sowie (vorne von links) Jennifer, Larissa, Leonie, Lena, Julina, Leonie und Laura.