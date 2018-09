Bei tropischen Temperaturen von über 30 Grad fand auf dem Sportplatz des SV Holtebüttel die Ferienspaßaktion „DFB-Fußball-Abzeichen / DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen“ statt. Es hatten sich 15 Mädchen im Alter von sieben bis 13 Jahren eingefunden, um die offizielle Prüfung des DFB zu absolvieren. Das DFB-Fußball-Abzeichen (ab neun Jahren) konnte zweimal ausgehändigt werden (Urkunde plus Anstecknadel in Gold und Silber). Sechs Prüflinge schrammten denkbar knapp am bronzenen Abzeichen vorbei, erhielten aber als Trost einen kleinen Ball zum Üben für die nächste Prüfung. Beim DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen (bis acht Jahren) erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde nebst Anstecknadel (dreimal Gold und viermal Silber). Trotz regem Treiben auf dem Platz, war aber die meist frequentierte Stelle die Verpflegungsstation mit reichlich Getränken und gegrillten Würstchen.

Der SV Holtebüttel bedankt sich ausdrücklich bei den zahlreichen Helfern für die tolle Unterstützung. Ohne sie hätte diese Aktion nicht stattfinden können.