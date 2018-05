„Wir bekommen diese Keramik-Medaillen aus der Sahara“, erklärt Michael Gillner, Vorsitzender des Sport-Fördervereins Niedersachsen. „Dort werden sie von Flüchtlingen angefertigt, die mit dieser Arbeit ihre Familien unterstützen.“

Bereits im Vorjahr hatte der Sport-Förderverein auf diese Weise das Flüchtlingscamp im Westen der Sahara unterstützt. Über Wilfried Seehafer, Rechtsanwalt in Bremen und passionierter Läufer, ist der Kontakt entstanden. Auch in diesem Jahr hat er für den Watt-Moor-Ultra-Lauf auf der Insel Neuwerk wieder Medaillen aus der Sahara geholt und zugleich 300 Keramik-Trophäen für den „Tag des Sports“ mitgebracht.

In Sulingen werden damit die Teilnehmer des „Run for Help“ ausgezeichnet. Dieser Wohltätigkeitslauf dient, wie in den Vorjahren, der Unterstützung heimischer sozialer Einrichtungen. „Die gesamten Einnahmen aus den Startgeldern und Spenden kommen in diesem Jahr wieder gemeinnützigen Organisationen zugute“, erläutert Organisator Andreas Belke. Wie gewohnt, beträgt das Startgeld pro Läufer mindestens 5 Euro, wobei wir auf freiwillige zusätzliche Spenden hoffen."

Traditionell werden drei Distanzen beim „Run for Help“ angeboten: fünf und zehn Kilometer sowie ein Halbmarathon. Auch Nordic Walker sind zur Teilnahme aufgerufen. Anmeldungen erfolgen über www.tag-des-sports.com/run-for-help/ oder telefonisch bei Koordinatorin Dina Ruthop unter der Rufnummer 0 42 41 / 93 32 66.

„Diese Medaillen sind schon etwas Besonderes“, sagt auch der stellvertretende Vorsitzende Axel Knoerig. „Denn jede ist ein Unikat, von Hand geformt und bemalt. Damit passen sie bestens in das Gesamtkonzept des Sporttages, auch soziale und kulturelle Schwerpunkte zu fördern.“