Die Stimmung war gut in der Bäckerei Rolf in Ritterhude: Die Kinder aus Osterholz-Scharmbeck fühlten sich in der Backstube genauso wohl wie auf dem Tennisplatz.

Dass die Kinder auch damit wunderbar umgehen konnten, war schnell klar, als der vom Bäckermeister Detlef Stock und seiner Tochter Ann-Kathrin bereits vorbereitete Teig für sie auf großen Tischen bereit gelegt wurde. Mit Feuereifer waren schnell die ersten Plätzchen ausgestochen und fanden auf großen Blechen ihren Platz. Andere Kinder hatten riesigen Spaß daran, die Kekse mit Eigelb zu bepinseln, und schließlich ließ es sich auch keiner nehmen, die unzähligen Schneemänner, Tannenbäume und Sterne mit Zuckerperlen und Nüssen zu verzieren.

Dann wurden die Kinder auch noch in das Geheimnis eines besonders saftigen Lebkuchenteigs eingeweiht und durften ihren eigenen, großen Stiefel anschließend auch selbst verschönern. Gemeinsam wurden nun viele, viele Bleche in den großen Ofen geschoben, und die Kinder konnten dabei zusehen, wie ihre Werke köstlich goldbraun gebacken wurden. Zwischendurch hörte man immer wieder ein „Ich will später auch mal Bäcker werden“ von einigen Kindern – was den gelungenen Nachmittag wohl bestmöglich zusammenfasst.

Mit voll gefüllten Keks- und Lebkuchentüten verabschiedeten sich alle glücklich von Detlef und Ann-Kathrin und versprachen, zur Vorweihnachtszeit im nächsten Jahr wiederzukommen – „und dann wollen wir Tennisbälle backen!“ Der TCO bedankt sich auf diesem Wege bei der Bäckerei Rolf.