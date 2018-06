Im Rupsfelder Wald in Leeste am Holzweg verbrachten die Kinder der evangelisch-lutherischen Kita Morgenland drei erlebnisreiche Tage gemeinsam mit ihren Erzieherinnen im Grünen. Die Krippengruppe tauschte für einen Tag ihre gewohnte Umgebung mit dem Wald. Dort gab es vieles, was Kinder sich wünschen und was sie brauchen: große Baumstämme und Wurzeln zum Klettern, viel Platz zum Laufen und Springen, Stöcke, um ein Baumhaus zu bauen, sowie viele kleine und große Tiere zum Beobachten.

Um den Wald als Lebensraum für Pflanzen und Tiere noch besser kennenzulernen, kam ein Förster zu Besuch und brachte anschauliches Material mit. Die Kinder staunten über die Krallen einer Eule, schauten sich das Geweih eines Rehbocks an und suchten Fledermaushöhlen im Wald. Außerdem fanden sie eine Höhle von einem Specht mit Nachwuchs und beobachteten Eichhörnchen. Die Waldtage boten an heißen Tagen ein angenehmes, kühles Klima, und die Kinder freuen sich auf weitere Besuche.