Der erste von zwei Kinder-Disco Nachmittagen im Jahr 2018 ist vorbei. Rund 180 Kinder feierten in der Aula der Ganztagsgrundschule (GTGS) Lahausen und tanzten ausgelassen zu Liedern von Mark Forster und „We will rock you“ von Queen. Marcus Grosser von Pro Jugend Weyhe heizte der jungen Meute ordentlich ein. Um das leibliche Wohl der Kinder kümmerte sich der Förderverein der GTGS Lahausen mit Getränken, Würstchen, Brezeln und liebevoll zusammengestellten Tütchen mit „Gummikram“. Wer sich erholen wollte, konnte das in den altbewährten Ruheräumen tun, die in den Klassenräumen der Erst- und Zweitklässler eingerichtet wurden und zum Chillen auf dicken Kissen einluden. Die Kinder hatten viel Spaß und freuen sich schon auf November und Part 2 der Kinderdisco. Der Förderverein bedankt sich bei allen Kindern, Lehrern, Helfern und allen anderen, die dazu beigetragen haben, dass der Disconachmittag ein Erfolg wurde.