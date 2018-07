Knapp 30 Kinder haben sich mit dem CDU-Gemeindeverband Kirchlinteln auf den Weg ins Klimahaus nach Bremerhaven gemacht. Im Rahmen des Ferienprogramms konnten die Kinder die verschiedenen Klimazonen der Erde erkunden und auch viele Dinge selbst ausprobieren. Ebenfalls sehr beliebt war das „World Future Lab“, in dem die Kinder im Rahmen eines interaktiven Spiels eigene Entscheidungen mit globalen Auswirkungen treffen mussten. Unter anderem sollte eine Südseeinsel vor dem Meeresspiegelanstieg gerettet werden – am Ende erhielten die Spieler ein „Zukunftszertifikat“. Ebenso wurden das Wetterstudio und das Offshore Center unter die Lupe genommen. Hier wird von der Idee bis zur Realisierung erklärt, wie ein Hochsee-Windpark entsteht, und per Heli-Simulator konnten die Besucher virtuell über das Meer fliegen, um den Entstehungsprozess zu begleiten. Um viele Erkenntnisse reicher, ging es für die Kinder und die Betreuer Ingrid Müller, Lukas Brammerloh und Steffen Lühning mit dem Bus zurück nach Kirchlinteln.